Câmera flagra mulher furtando peruca de manequim em loja; veja

Uma mulher furtou uma peruca de um manequim em uma loja localizada na Avenida Herval, em Maringá. A situação aconteceu no último fim de semana e foi registrada por câmeras de segurança..

As imagens mostram que, após o furto, funcionárias da loja saem correndo. Elas conseguiram recuperar a peruca. A mulher fugiu e a loja não registrou boletim de ocorrência.

Acidente em Maringá

Um trabalhador, de 48 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros depois de cair de um telhado em Maringá, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com informações, o homem trabalhava no telhado de uma residência localizada na Rua Assai, na Vila Marumby. Segundo os bombeiros, ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros.

Com informações do GMC Online

