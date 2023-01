Câmera flagra motorista desviando trajeto para atropelar cão no Paraná

Da Redação

Uma cena lamentável foi registrada por uma câmera de segurança, em Paranaguá, no litoral paranaense. Um motorista de um carro atropelou um cachorro e fugiu sem prestar socorro em Paranaguá, no litoral do Paraná. O suspeito foi localizado pela Polícia Civil. O animalzinho não morreu.

Nas imagens divulgadas pela polícia, no sábado (21), é possível ver que o cachorro anda pela rua, quando, conforme a investigação, o condutor do carro desvia o trajeto e passa com a roda dianteira e traseira por cima do animal e vai embora. A suspeita é que o condutor agiu premeditadamente.

Na sequência, o cãozinho sai correndo com a pata da frente encolhida, senta na calçada e desaparece do vídeo.

