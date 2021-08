Da Redação

Câmera flagra motorista derrubando poste e fugindo; vídeo

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou um motorista derrubando um poste e fugindo da Polícia Militar (PM). O flagrante aconteceu durante a madrugada de domingo (29), na Avenida Franklin Delano Roosevelt, em Maringá, segundo informações da PM.

A imagem mostra o motorista perdendo o controle do carro e atingindo em cheio o poste de energia elétrica. Em seguida, o homem tenta manobrar o carro, mas não consegue. Quando as equipes policiais chegaram no local, acionadas por terceiros, se depararam somente com o carro parado no canteiro central da avenida. O motorista desapareceu. Veja o vídeo abaixo:

Câmera flagra motorista derrubando poste e fugindo; vídeo - Vídeo por: tnonline

O caso foi encaminhado à Delegacia de Maringá, que busca de informações sobre o motorista. Ainda não se sabe a causa do acidente.

As informações são do GMC Online.