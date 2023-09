Câmera flagra motorista abastecendo carro e fugindo sem pagar; veja

Imagens do crime foram divulgadas

Um "caloteiro" foi visto em ação na noite do último sábado, 16 de setembro, em um posto de combustíveis de Almirante Tamandaré, cidade situada na Região Metropolitana de Curitiba. Um vídeo divulgado pela Banda B mostra um motorista abastecendo e fugindo sem pagar a conta. (Assista abaixo)

O veículo utilizado na ação, um Volkswagen Gol, tem placas de Tunas do Paraná, município que fica a 76,2 quilômetros de Curitiba. O condutor do automóvel realizou pelo menos dois golpes do tipo em postos localizados na Rodovia dos Minérios.

O primeiro aconteceu na tarde de 8 de setembro. O segundo, por sua vez, na noite de sábado.

Nas imagens do circuito de monitoramento é possível ver o motorista abastecendo e, na sequência, arrancando em alta velocidade, indo embora sem pagar pelo combustível. Os frentistas ficaram sem reação diante da fuga do homem.

Assista:

Os proprietários dos postos de combustíveis registraram boletins de ocorrência.



