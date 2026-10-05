Câmera flagra motociclista sendo arremessado após bater em carro no PR
Colisão ocorreu em Cascavel e deixou o condutor da moto com vários ferimentos
Câmera de segurança/Reprodução Banda B
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista é arremessado para o alto após colidir violentamente contra um carro no bairro Santa Cruz, em Cascavel, no oeste do Paraná. O acidente ocorreu na noite deste domingo (4), no cruzamento das ruas Nhambiquaras e Apinagés, deixando o condutor da moto com diversos ferimentos. Assista ao vídeo no início da matéria.
LEIA MAIS: Nomes tradicionais da política paranaense ficam fora da próxima legislatura; veja quais
De acordo com as informações da Polícia Militar, com a força do impacto registrada nas imagens, a vítima precisou ser prontamente socorrida pelas equipes de resgate e foi encaminhada para atendimento médico especializado em uma unidade hospitalar.
A motorista do carro permaneceu no local da batida e foi submetida ao teste do bafômetro, que confirmou que ela não havia consumido bebida alcoólica. Durante o registro da ocorrência, os policiais militares constataram que as documentações de ambos os condutores estavam em situação regular, mas a motocicleta envolvida na colisão acabou sendo recolhida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).
As informações são da Banda B.