Câmera flagra momento em que homem é morto a tiros no PR; assista

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (4), no distrito de Iguatemi, em Maringá, noroeste do Paraná. A vítima estava dentro de um carro no momento da execução. Um outro homem também estava no veículo, mas não há informações se ele foi atingido pelos tiros.

Uma câmera de segurança registrou o crime, que aconteceu às margens da rodovia BR-376 por volta das 07h56. Pelas imagens é possível ver o momento em que dois suspeitos usando capacetes se aproximam do veículo Chevrolet Astra e começam a atirar. Depois de efetuarem diversos disparos, um deles sai correndo do local, e o comparsa ainda se aproxima do veículo e atira mais vezes. Na sequência, ele também foge.

Ainda segundo as gravações, um dos homens que estava dentro do Astra desce do carro após os tiros e sai correndo. O segundo homem chegou a ser atendido por equipes do Grupo de Operações Aéreas do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar (PM) também foi acionada, e o crime será investigado.

*Com informações GMC Online.

