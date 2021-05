Câmera flagra ladrões guinchando e furtando carro; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Imagens de uma câmera de segurança flagraram dois ladrões guinchando e furtando um veículo que estava estacionado em uma rua em Nova Esperança (PR). O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar (PM), a proprietária do carro chegou a passar mal quando percebeu que o automóvel não se encontrava mais no local.

A mulher contou para a Polícia Militar (PM) que deixa o carro três vezes por semana no local para ir de carona trabalhar na cidade vizinha, Alto Paraná. Ao chegar no local, nessa terça-feira, não encontrou o carro e entrou em desespero. A mulher está muito preocupada porque precisa do veículo.

Pelas imagens da câmera de segurança, dois homens participaram da ação criminosa. Eles usaram um carro do mesmo modelo, um Gol, para furtar o Gol que estava estacionado. A Polícia Civil de Nova Esperança está investigando o caso. Por enquanto, o veículo não foi recuperado e nem os criminosos identificados.

Com informações do GMC.