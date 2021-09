Câmera flagra ladrão 'laçando' cachorro para furtar; assista

Da Redação

Em Cascavel, no Paraná, às margens da BR-277, uma câmera de segurança registrou uma cena inusitada. Um homem foi flagrado laçando e puxando por cima de um portão um filhote de pastor alemão.

No vídeo, é possível notar que os dois homens chegam à empresa e sentam bem próximos ao portão, possivelmente já com o crime arquitetado. Eles passam uma corda por dentro das grades e laçam o filhote de pastor alemão, que brincava com os ladrões. O animal é estrangulado até que os homens consegue puxá-lo por cima da grade, fugindo na sequência.



O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga.

Com informações do CGN.