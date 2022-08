Câmera flagra homem sendo atropelado na frente das filhas na BR-376

Da Redação

Câmeras de segurança flagram o momento em que um homem, de 38 anos, morreu atropelado na noite desta quinta-feira (11), em Maringá.

Marcio Farias dos Santos foi atropelado na BR-376, na Vila São Domingos, logo após ter assistido uma homenagem de Dia dos Pais na escola das duas filhas, de 10 e 13 anos. As meninas presenciaram o atropelamento. Marcio iria completar 39 anos nesta sexta-feira.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém quando chegaram ao local, o homem já estava morto.

Ao deixar a escola onde um apresentação do Dia dos Pais foi realizada, Marcio, a esposa e as filhas foram até um ponto de ônibus que fica às margens da rodovia. Ao entrar na pista para ver se o ônibus estava chegando, ele acabou sendo atingido por um caminhão.

O motorista do caminhão perdeu o controle e entrou no canteiro central, mas não se feriu. O condutor permaneceu no local até a chegada do socorro.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá (IML).

Com informações, Plantão Maringá

