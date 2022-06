Câmera flagra homem roubando carro e fugindo com criança; veja

Da Redação

Polícia Civil de Maringá está desde a madrugada desta quarta-feira (15) à procura do suspeito

A Polícia Civil de Maringá está desde a madrugada desta quarta-feira (15) à procura de um suspeito que roubou o carro de uma mãe e levou a filha da vítima de 12 anos, que estava no banco do passageiro. Imagens de monitoramento de um prédio, no Jardim Tabaetê, próximo do local onde o roubo aconteceu, já foram coletadas pelos investigadores. O homem chega, ameaça a vítima com uma faca, assume a direção do automóvel e sai em alta velocidade.

Em um outro trecho do vídeo, a mãe tenta abrir uma das portas traseiras do automóvel para tirar a filha, mas não consegue, pois a porta estava trancada. Na sequência, o assaltante acelera o veículo e a vítima cai. Pouco tempo depois, a menina foi encontrada por um motorista e levada de volta para a mãe.

Em entrevista por telefone para o Programa Balanço Geral da RIC Tv de Maringá, a avó da menina comentou sobre os momentos de desespero que a família passou.

“A minha neta está bem, mas não dormiu de noite. A minha filha machucou o braço e está com muita dor no corpo por causa do momento em que ele arranca o carro, foi horrível! Foi horrível! Ele (suspeito) percebeu que ela estava no banco de trás, porque minha filha pediu para ele: ‘tira, tira minha filha do carro ela disse. Pode levar o carro, eu quero minha filha'”, afirmou a avó.

“A minha neta até tentou abrir a porta a primeira vez, mas estava travada. Quando ela conseguiu destravar, percebeu que o carro já estava em velocidade. Ela disse, ‘vovó eu não vou pulei porque está muita velocidade e depois ela tentou manter a calma’ o assaltante disse para ela sair correndo. Um casal encontrou ela e ficou tudo bem”, relatou a avó que conversou com neta que foi levada durante o assalto.

A Polícia segue na investigação e tentando identificar o suspeito.

Com informações, GMC Online.