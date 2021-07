Câmera flagra homem defecando na frente de restaurante

Continua após publicidade

No último sábado (3), uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem defeca em frente a um restaurante, em Curitiba. Como é possível ver nas imagens, o indivíduo se aproxima de uma árvore na calçada e faz suas necessidades.

O proprietário do estabelecimento concedeu uma entrevista à Ric Mais. De acordo com ele, o fato aconteceu anteriormente, porém, no início, pensou que fosse fezes de cachorro. Mas, o homem começou a deixar papel higiênico no local. Câmeras de segurança foram checadas.

“Nas três primeiras vezes a gente achou que era um cachorro. A gente desconfiou quando começou a achar papel higiênico, ele deixava papel higiênico junto", conta o dono do restaurante.



“Ainda não identificamos, por isso espalhamos o vídeo. Aparentemente não é morador de rua, pois está sempre bem vestido. Nossa ideia não é prejudicar ninguém, só queremos que ele pare de fazer isso”, completa.

Veja: