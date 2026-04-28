Câmera flagra homem ateando fogo em vereador no litoral do Paraná; veja

Uma câmera de segurança registrou o exato momento que um homem ateou fogo no vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina. O crime ocorreu na tarde do último domingo (26), na Ilha das Peças, em frente a um estabelecimento comercial da vítima. O agressor, de 49 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir, e a Justiça já converteu sua detenção em preventiva. Ele responderá pelo crime de tentativa de homicídio. Assista o vídeo no fim da matéria.

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A Polícia Civil aponta que a motivação do ataque está ligada a um conflito sobre o uso irregular da faixa de areia. Segundo as investigações, o suspeito costumava deixar sua embarcação de trabalho estacionada de forma indevida na praia, gerando reclamações da vizinhança. O parlamentar atuava justamente como intermediador dessa situação junto aos moradores, o que teria provocado a revolta do agressor. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito já havia demonstrado insatisfação com o vereador e que, no dia do crime, rondou o local diversas vezes.

As imagens do circuito de monitoramento mostram o exato momento em que o homem, que segundo testemunhas apresentava sinais de embriaguez, se aproxima do vereador sentado e despeja um líquido sobre ele, iniciando as chamas logo em seguida. O produto inflamável, que a polícia apurou ser gasolina, estava armazenado em um pequeno galão semelhante a uma embalagem de produto de limpeza. Dois homens que estavam próximos à vítima correram imediatamente para prestar socorro e tentar apagar o fogo.

Com 75% do corpo queimado, o vereador de 45 anos foi socorrido por moradores e levado inconsciente e entubado em uma embarcação particular até um trapiche em Paranaguá. Ele foi inicialmente internado no Hospital Regional do Litoral, mas precisou ser transferido nesta terça-feira (28) para o Hospital Universitário de Londrina, no norte do estado, por se tratar de uma unidade de referência estadual no tratamento especializado de vítimas de queimaduras.

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Veja o vídeo





Reprodução/Câmera de Segurança



