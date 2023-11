Câmera flagra homem ateando fogo em oficina de Londrina; assista

Uma câmera de segurança flagrou um homem provocando um incêndio em uma oficina mecânica de Londrina, norte do Paraná, na noite dessa sexta-feira (17). As imagens já foram entregues à Polícia Civil, e o caso está sendo investigado. (Assista abaixo)

Por meio do registro, é possível ver o homem se aproximando do estabelecimento com um galão em mãos. Na sequência, ele começa a espalhar um líquido em um dos carros do pátio da oficina e, então, coloca fogo no local.

Assim que as chamas começam a tomar conta do espaço, o criminoso foge. Até o momento, o responsável pelo incêndio não foi identificado pelas autoridades.

Veja o flagrante:

De acordo com o dono da oficina, o local não tem seguro e o carro atingido é avaliado em R$ 22 mil. Ele afirma que o automóvel estava há duas semanas no estabelecimento para um reparo no câmbio e tinha acabado de ficar pronto. O carro ficou destruído.



Com informações do G1.

