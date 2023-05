Câmera flagra grave acidente que matou casal no Paraná; veja

Da Redação

Mirian Rodrigues e Paulo Sergio

Uma câmera de segurança da Guarda Civil Municipal, instalada na BR-277, em Paranaguá, no litoral do estado, flagrou um grave acidente entre uma carreta e uma motocicleta, que deixou um casal morto na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h20.

As vítimas foram identificadas como Mirian Rodrigues Campos, de 44 anos, e Paulo Sergio Gonçalves da Rocha, de 51 anos. Pelas imagens da câmera, é possível ver o casal sendo 'engolido' pelo caminhão, que seguia no mesmo sentido, ao Porto de Paranaguá.

O condutor do caminhão teria parado após a colisão, mas ao ver a gravidade do acidente, fugiu do local. O vídeo deverá ser analisado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e tentaram reanimar uma das vítimas por cerca de 30 minutos, porém, o casal morreu na rodovia. O Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá foi acionado.

Com informações da Folha do Litoral

