Câmera flagra grave acidente entre carro e motocicleta no PR

Da Redação

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista, de 55 anos, foi atropelado por um carro de um vizinho, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), e deixou o piloto gravemente ferido.

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver o veículo furando a preferencial e atingindo o motociclista. Com o forte impacto, a vítima sofreu fratura exposta na perna, além de ferimentos na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, foram encontrados pinos de cocaína no automóvel do causador do acidente e o motorista estaria drogado. Ele foi detido pela polícia e levado para o Departamento de Delitos de Trânsito (Dedetran).

continua após publicidade .

Com informações da Banda B.