Câmera flagra fuga de ex-policial militar condenado por assassinato

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele ainda está foragido

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ex-policial militar Diogo Coelho fugiu "tranquilamente" do Complexo Médico Penal de Pinhais (RMC), no Paraná. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (26), mas a fuga aconteceu no último domingo (23).

continua após publicidade .

O ex-PM foi condenado a 22 anos, 6 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato da ex-companheira, Andriely Gonçalves da Silva. Ele cumpriu apenas 4 anos da condenação, antes de fugir por volta das 14h30 deste domingo.

- LEIA MAIS: PMs 'invadem' transmissão ao vivo e prendem jovens no Paraná; vídeo

continua após publicidade .

Nas imagens disponibilizadas, Coelho aparece andando "tranquilamente" pelo Complexo Médico Penal. Ele ainda está foragido. Assista: null - Vídeo por: tnonline

Na época do crime, Andriely foi encontrada morta após ficar um mês desaparecida. Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), ela foi morta por asfixia. O ex-policial nunca confessou o crime. Ele foi julgado e condenado em júri popular no ano de 2020.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News