Câmera flagra fuga de assassinos de advogado; veja

A 13ª Subdivisão Policial instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de André Urias de Souza, 45 anos, em Ponta Grossa, no Paraná. A vítima foi encontrada sem vida, em sua residência, por familiares que estranharam o fato dela não retornar as ligações.

A Polícia Civil foi ao local do crime e imediatamente deu início as investigação para apurar as circunstâncias da morte. Os policiais constataram que André saiu de sua casa por volta das 2h e retornou uma hora depois, já na companhia de cinco jovens, suspeitos de serem os autores do fato. Aproximadamente uma hora depois, os jovens deixaram a residência levando o carro, um televisor e outros bens da vítima.

Tudo indica, de acordo com o delegado Guilherme Fontana, o advogado convidou os jovens para irem a sua casa e lá, enquanto consumiam bebida alcoólica, foi surpreendido pelos autores que usaram o cabo do barbeador para estrangulá-lo e em seguida o esfaquearam na região do tórax. A PC aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte.

O carro da vítima foi localizado pela Polícia Militar, às margens da rodovia PR-151, no bairro Boa Vista. Também foi periciado e será entregue a familiares na sequência. As diligências iniciais já foram concluídas. Os policiais trabalham agora com as evidências coletadas no local dos fatos e no veículo da vítima.

A Polícia Civil divulgou, nesta noite, um vídeo em que os suspeitos do crime aparecem deixando a residência da vítima. Quem tiver informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos, pode contribuir com a investigação por meio do WhatsApp denúncia 3219-2780. A colaboração será processada em total sigilo.

Com informações, aRede

