Câmera flagra família sendo rendida por bandidos ao abrir portão de casa em Londrina
Assaltantes exigiam um "cordão de ouro", mas se assustaram com disparos na vizinhança
Uma tentativa de assalto a uma residência na Vila Ricardo, em Londrina, na manhã desta segunda-feira (31), terminou com um suspeito preso e a apreensão de mais de R$ 4 mil. O crime ocorreu na Rua dos Cajueiros, quando uma mulher e os dois filhos, de 12 e 14 anos, foram surpreendidos por criminosos armados no momento em que o portão da garagem foi aberto.
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Câmeras de segurança registraram a dinâmica da ação: três homens desceram de um veículo Chevrolet Cobalt e invadiram o imóvel, enquanto o motorista permaneceu no carro para garantir a fuga.
Durante a abordagem, os assaltantes exigiram que as vítimas entregassem um "cordão de ouro". No entanto, a investida criminosa foi frustrada rapidamente após uma pessoa não identificada efetuar disparos de arma de fogo nas proximidades da casa. Assustados com os tiros, os criminosos decidiram abortar o roubo e fugiram no Cobalt sem levar nenhum pertence da família.
A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pela região. A localização do grupo foi facilitada por um popular que acompanhou o trajeto dos criminosos e denunciou o paradeiro. Segundo a testemunha, o veículo parou em frente a uma oficina mecânica no Jardim Pioneiros, onde os suspeitos realizaram a troca das placas do automóvel para tentar despistar as autoridades.
Com as informações do esconderijo, as equipes policiais realizaram a incursão no imóvel. Ao perceberem a chegada da viatura, três homens empreenderam fuga a pé pelos fundos. Durante a correria, os suspeitos começaram a jogar maços de dinheiro no chão, totalizando R$ 4.269,00 recolhidos e apreendidos pela PM. Apesar da tentativa de despiste, um dos suspeitos foi alcançado e detido.
Nas buscas dentro da residência utilizada pela quadrilha, os policiais não encontraram drogas, mas apreenderam um caderno contendo diversas anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O suspeito preso, o dinheiro e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.