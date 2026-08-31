Câmera flagra família sendo rendida por bandidos ao abrir portão de casa em Londrina





Uma tentativa de assalto a uma residência na Vila Ricardo, em Londrina, na manhã desta segunda-feira (31), terminou com um suspeito preso e a apreensão de mais de R$ 4 mil. O crime ocorreu na Rua dos Cajueiros, quando uma mulher e os dois filhos, de 12 e 14 anos, foram surpreendidos por criminosos armados no momento em que o portão da garagem foi aberto.



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Câmeras de segurança registraram a dinâmica da ação: três homens desceram de um veículo Chevrolet Cobalt e invadiram o imóvel, enquanto o motorista permaneceu no carro para garantir a fuga.

Durante a abordagem, os assaltantes exigiram que as vítimas entregassem um "cordão de ouro". No entanto, a investida criminosa foi frustrada rapidamente após uma pessoa não identificada efetuar disparos de arma de fogo nas proximidades da casa. Assustados com os tiros, os criminosos decidiram abortar o roubo e fugiram no Cobalt sem levar nenhum pertence da família.

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Crime foi registrado na Vila Ricardo, em Londrina - Foto: Reprodução Crime foi registrado na Vila Ricardo, em Londrina - Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pela região. A localização do grupo foi facilitada por um popular que acompanhou o trajeto dos criminosos e denunciou o paradeiro. Segundo a testemunha, o veículo parou em frente a uma oficina mecânica no Jardim Pioneiros, onde os suspeitos realizaram a troca das placas do automóvel para tentar despistar as autoridades.

Com as informações do esconderijo, as equipes policiais realizaram a incursão no imóvel. Ao perceberem a chegada da viatura, três homens empreenderam fuga a pé pelos fundos. Durante a correria, os suspeitos começaram a jogar maços de dinheiro no chão, totalizando R$ 4.269,00 recolhidos e apreendidos pela PM. Apesar da tentativa de despiste, um dos suspeitos foi alcançado e detido.

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Nas buscas dentro da residência utilizada pela quadrilha, os policiais não encontraram drogas, mas apreenderam um caderno contendo diversas anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O suspeito preso, o dinheiro e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.