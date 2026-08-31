Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ASSALTO

Câmera flagra família sendo rendida por bandidos ao abrir portão de casa em Londrina

Assaltantes exigiam um "cordão de ouro", mas se assustaram com disparos na vizinhança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Uma tentativa de assalto a uma residência na Vila Ricardo, em Londrina, na manhã desta segunda-feira (31), terminou com um suspeito preso e a apreensão de mais de R$ 4 mil. O crime ocorreu na Rua dos Cajueiros, quando uma mulher e os dois filhos, de 12 e 14 anos, foram surpreendidos por criminosos armados no momento em que o portão da garagem foi aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: HU atualiza estado de saúde de idoso que se feriu após explosão de churrasqueira em Apucarana

Câmeras de segurança registraram a dinâmica da ação: três homens desceram de um veículo Chevrolet Cobalt e invadiram o imóvel, enquanto o motorista permaneceu no carro para garantir a fuga.

Durante a abordagem, os assaltantes exigiram que as vítimas entregassem um "cordão de ouro". No entanto, a investida criminosa foi frustrada rapidamente após uma pessoa não identificada efetuar disparos de arma de fogo nas proximidades da casa. Assustados com os tiros, os criminosos decidiram abortar o roubo e fugiram no Cobalt sem levar nenhum pertence da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Câmera flagra família sendo rendida por bandidos ao abrir portão de casa em Londrina
AutorCrime foi registrado na Vila Ricardo, em Londrina - Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pela região. A localização do grupo foi facilitada por um popular que acompanhou o trajeto dos criminosos e denunciou o paradeiro. Segundo a testemunha, o veículo parou em frente a uma oficina mecânica no Jardim Pioneiros, onde os suspeitos realizaram a troca das placas do automóvel para tentar despistar as autoridades.

Com as informações do esconderijo, as equipes policiais realizaram a incursão no imóvel. Ao perceberem a chegada da viatura, três homens empreenderam fuga a pé pelos fundos. Durante a correria, os suspeitos começaram a jogar maços de dinheiro no chão, totalizando R$ 4.269,00 recolhidos e apreendidos pela PM. Apesar da tentativa de despiste, um dos suspeitos foi alcançado e detido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas buscas dentro da residência utilizada pela quadrilha, os policiais não encontraram drogas, mas apreenderam um caderno contendo diversas anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O suspeito preso, o dinheiro e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia ASSALTO câmeras de segurança Crime Londrina segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV