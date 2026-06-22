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Câmera flagra engavetamento entre três veículos em rodovia no PR; veja

Imagens de monitoramento registraram o momento em que caminhão-guincho atinge automóvel e causa tripla colisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:38:26 Editado em 22.06.2026, 10:38:16
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Um engavetamento envolvendo três veículos bloqueou o trânsito na BR-277, na altura do Trevo da Portal, em Cascavel, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente, que envolveu uma caminhonete, um carro de passeio e um caminhão-guincho, foi registrado por câmeras de monitoramento instaladas no trecho, que flagraram toda a dinâmica da colisão.

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-LEIA MAIS: Acidente na PR-466 deixa dois mortos e um ferido grave em Pitanga

As imagens mostram que a caminhonete trafegava no sentido a Foz do Iguaçu quando parou de forma repentina na pista de rolamento, possivelmente para ceder passagem a um caminhão que acessava a rodovia a partir do trevo. O automóvel que vinha logo atrás conseguiu frear a tempo e evitar o choque inicial, mas acabou atingido violentamente na traseira pelo caminhão-guincho, que não conseguiu parar. Com a força do impacto, o carro de passeio foi arremessado para a frente e colidiu contra a traseira da caminhonete.

Equipes da concessionária EPR Iguaçu foram acionadas para prestar o atendimento no local, realizar a sinalização da rodovia e coordenar o fluxo de veículos. Devido à posição dos automóveis após a batida, o tráfego na pista principal precisou ser totalmente interditado por alguns momentos. O fluxo de motoristas foi desviado pela via marginal, o que gerou lentidão e reflexos no trânsito da região durante o trabalho das equipes de resgate.

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Câmera flagra engavetamento entre três veículos em rodovia no PR; veja
AutorAcidente foi registrado em Cascavel nesta manhã de segunda-feira - Foto: Reprodução
Com informações do CGN
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acidente de transito BR 277 caminhão guincho Cascavel interdição de pista sinalização de rodovia
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