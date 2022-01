Da Redação

Câmera flagra criança sendo atropelada após escapar da mãe

Uma câmera de segurança mostrou o momento do atropelamento de uma criança de cinco anos no Jardim Padovani no fim da tarde desta segunda-feira (17), em Cascavel, no Paraná. As informações são da Catve.

continua após publicidade .

Nas imagens é possível ver o momento em que o garoto escapa da mãe na calçada e repentinamente cruza a Rua Sargento Abdiel Ribeiro dos Santos. O motociclista – que trafegava em baixa velocidade – não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.

O menino socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) teve fratura exposta em perna, escoriações nas costas e corte no rosto, sendo encaminhado à unidade hospitalar.

continua após publicidade .

Câmera flagra criança sendo atropelada após escapar da mãe - Vídeo por: Reprodução