Câmera flagra criança de 4 anos sendo atropelada ao tentar cruzar rua

Um atropelamento foi registrado na manhã de quarta-feira (22) em uma rua do bairro Fazendinha, em Curitiba. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. (Vídeo abaixo)

De acordo com as informações da Banda B, a vítima do atropelamento, um menino de 4 anos, tentava cruzar atravessar a rua com a mãe quando o foi atingida. A situação foi registrada por volta das 7h45 em um cruzamento entre as ruas Professor Elevir Dionysui e Carlos Klemtz.

Por meio das imagens do circuito de monitoramento, é possível ver mãe e filho atravessando a Rua Carlos Klemtz, quando foram atingidas, na metade do deslocamento, pelo motorista de um Ford Ka, que vinha da Rua Professor Elevir Dionysio e virava à esquerda.

Veja:

