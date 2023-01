Câmera flagra colisão seguida de capotamento em Maringá; assista

Da Redação

Com o impacto, o Fiesta Tombou

Um acidente entre dois carros chamou a atenção pela cena impressionante, na esquina da Avenida Paranavaí com a Rua Miguel Couto, no Maringá Velho, na manhã desta segunda-feira, 30. Dois veículos colidiram e um deles tombou.

O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra como o acidente aconteceu. O motorista do Ford Fiesta trafegava pela avenida no sentido ao Centro e não respeitou a preferência ao fazer a conversão. As informações são do site GMC.



Um Honda Civic vinha na direção contrária e acertou em cheio a lateral do outro veículo. Com o impacto, o Fiesta Tombou.

Apesar do estrago, nenhum dos motoristas ficou ferido. O acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM).









