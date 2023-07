Câmera flagra colisão que deixou jovem em estado grave no PR; assista

A câmera de segurança de um estabelecimento localizado na região do Contorno Sul de Maringá, no Noroeste do Paraná, flagrou o gravíssimo acidente que deixou um jovem em estado grave e outro com ferimentos moderados na noite desta segunda-feira (24).

Um motorista inabilitada fez uma conversão proibida na Avenida Prefeito Sincler Sambatti e colidiu um veículo Ford Fiesta contra uma motocicleta. Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher faz a curva e os jovens, que são primos, são arremessados com o impacto da batida. Assista no final da matéria.

O garupa sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá. O piloto da motocicleta Honda Titan sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser intubado ainda no local. Ele foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano.

ASSISTA:





