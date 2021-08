Da Redação

Câmera flagra ciclista ‘voando’ após ser atropelado; vídeo

Uma câmera de segurança do comércio flagrou o momento em que um carro atinge um ciclista na Avenida Sophia Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, em Maringá, na manhã desta terça-feira (3). O ciclista, de 22 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU) de Maringá.

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver o momento em que o ciclista “voa” após ser atingido pelo carro. Ele atravessava a avenida e foi arremessado a vários metros do local da batida. O ciclista teria tentado frear, mas não teria conseguido. Veja o vídeo abaixo:

Câmera flagra ciclista ‘voando’ após ser atropelado; vídeo - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

O ciclista permanece internado. Após a batida, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. O motorista do carro não se feriu, segundo as equipes de resgate. Ele permaneceu no local prestando atendimento à vítima. O caso será apurado pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

As informações são do GMC.