Câmera flagra carro atingindo moto no PR; homem de 53 anos morreu

Uma câmera de segurança flagrou o momento de um gravíssimo acidente que deixou um motociclista morto no início da noite de sábado (23) em Pitanga, na região central do Paraná.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram chamados, porém, os socorristas constataram o óbito da vítima da batida que aconteceu na Rua Portugal.

O motociclista foi identificado como Darci Pereira da Cruz, de 53 anos. O condutor do carro, a princípio, não se feriu.

Pelo vídeo, é possível ver que, por volta das 19h20, os veículos envolvidos seguiam pelo mesmo sentido. O carro, em uma velocidade maior, acaba atingindo a traseira da moto. Veja:

Com informações do Blog do Berimbau e Paulo Wolf.



