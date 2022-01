Da Redação

Uma briga ocorreu na madrugada deste domingo (09), na cidade de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi registrada por imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial que fica localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto. São imagens fortes que dão conta de agressão em uma pessoa que após cair na via recebe muitos chutes no corpo e na cabeça. Pelo vídeo que circula nas redes sociais é possível identificar que ao menos sete pessoas o agridem.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30 para atender a ocorrência e se deslocou até o Hospital Santa Casa, lá se deparou com dois indivíduos vítimas de lesão corporal. Segundo a Polícia, um deles estava com várias escoriações pelo corpo e o outro com lesões na cabeça encontrava-se inconsciente. De acordo com o homem que encontrava-se consciente, o mesmo não soube informar quem seriam os agressores e disse lembrar que saiu de uma casa noturna e ao chegar na praça foram agredidos.

Até o momento as forças de segurança não têm informações dos agressores, mas seguem com as investigações. Veja:

Câmera flagra briga em praça no Paraná - Vídeo por: Reprodução









