Câmera flagra bomba sendo jogada em estudantes no PR; veja

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois estudantes foram atingidos por uma bomba, na última terça-feira (4). O caso foi registrado por volta das 13h40 no Jardim Bancários, região oeste do município de Londrina, no Paraná.

Os jovens são estudantes do Colégio Estadual Gabriel Carneiro Martins e estavam em um ponto de ônibus em frente a instituição. Conforme as imagens, uma caminhonete Hilux se aproxima dos adolescentes, desacelera e, então, o explosivo é jogado por alguém que estava dentro do veículo.

Ao serem atingidos pelo artefato, os estudantes saem correndo do ponto de ônibus. Ainda de acordo com as gravações, é possível ver a fumaça saindo do explosivo, que logo em seguida explode.

Um dos adolescentes teve o moletom queimado e, por pouco, não sofreu queimaduras na perna. De acordo com relato de moradores da região, os passageiros da Hilux já realizaram outros atentados semelhantes, incluindo em estabelecimentos comerciais.

