Câmera flagra assassinato em posto de combustíveis; veja

Uma câmera de segurança registrou o momento que um homem, de 27 anos, foi assassinado a tiros após se envolver em uma discussão com um cliente de um posto de combustíveis, na noite de quinta-feira (23), em Curitiba.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, o crime estaria relacionado a uma dívida.

No vídeo, é possível ver o autor do disparo abastecendo o carro dele, um veículo Uno, no posto de combustível momentos antes de o crime acontecer. Na sequência, a vítima teria chegado a pé ao local e encontrado o suspeito. Em seguida, ambos teriam entrado em uma discussão. Momentos depois, a vítima levou um tiro na cabeça. O suspeito deixa o corpo da vítima caído ao lado da bomba de combustível e foge na condução do Uno.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. O autor dos disparos já foi identificado pela polícia.

As informações são da Banda B.