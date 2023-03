Câmera flagra assalto no Paraná; um dos suspeitos morreu em confronto

Da Redação

Um homem, de 24 anos, morreu durante um confronto com a equipe do Batalhão de Choque na noite desta terça-feira (28). Momentos antes, o suspeito participou de um assalto em um posto de combustível da Zona Oeste de Londrina, no Norte do Paraná. Dois outros assaltantes fugiram.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos três criminosos e mostram o roubo no caixa do estabelecimento. As imagens revelam, ainda, uma correria no lado de fora da conveniência do posto por conta das ameaças do trio e das tentativas de conter os assaltantes. Veja no final da matéria.

Os suspeitos deixaram o posto de combustível de carro, porém durante a fuga foram alcançados por uma viatura do Batalhão de Choque. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), dois dos homens entraram em uma mata de um fundo de vale, enquanto o terceiro suspeito estava armado e atirou contra os policiais.

Durante a troca de tiros, ele foi atingido e morreu no local, ainda na mesma região da cidade de Londrina. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o jovem foi identificado como Renan Braylon Raimundo de Oliveira.

Dentro do veículo foram localizados um revólver calibre 38, quatro munições intactas e uma deflagrada, além de R$200 em dinheiro, roubados do caixa do posto de combustível.

