Câmera flagra assaltante sendo baleado por policial no Paraná; veja

Câmera flagrou assaltante sendo baleado em Foz do Iguaçu

Uma câmera de segurança capturou o momento em que um trio de assaltantes se aproxima do carro de um policial militar, que estava de folga, em Foz do Iguaçu (PR). As imagens mostram os indivíduos anunciando o roubo, quando o PM reage rapidamente e efetua disparos em direção aos suspeitos.

Durante a ação, um dos assaltantes foi atingido no local, enquanto outro fugiu correndo e foi alcançado em uma área de mata, onde teria reagido e morto.

O terceiro integrante do grupo conseguiu fugir com o carro em que chegaram. A polícia faz buscas pelo foragido.

As imagens mostram os indivíduos anunciando o roubo, quando o PM reage rapidamente e efetua disparos em direção aos suspeitos tnonline

