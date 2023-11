Câmera flagra acidente que vitimou motociclista em Maringá; assista

Vítima foi socorrida mas não resistiu e morreu no local do acidente

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista de 40 anos, identificado como Eberson Mafra Waldomiro, morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na tarde dessa sexta-feira (4) em um cruzamento entre as ruas Ema e Rouxinol, no Jardim Olímpico, em Maringá, noroeste do Paraná. O circuito de monitoramento de uma residência registrou como o acidente aconteceu. (Assista abaixo)

Através do registro, é possível ver o momento em que Eberson colide violentamente a moto que conduzia na lateral de um caminhão de pequeno porte. Devido à colisão, a vítima foi arremessada por alguns metros.

O homem sofreu múltiplas fraturas e, por conta disso, acabou morrendo no local. Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local para realizar um boletim de ocorrência. O corpo de Eberson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja o flagrante:

