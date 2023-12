Câmera flagra acidente que terminou com morte na PR-444; veja vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente fatal foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28) em um trecho da PR-444, em Mandaguari, no norte do Paraná. Um idoso de 68 anos morreu na situação e um outro ficou em estado grave. Uma câmera de segurança flagrou a colisão, que envolveu um veículo Fiat Bravo e um carro Ford Belina. (Assista abaixo)

continua após publicidade

Por meio das imagens, é possível ver o momento em que o condutor da Ford Belina trafega pelo canteiro da rodovia, aguardando para realizar uma conversão. Em um determinado momento, o motorista do carro não notou a aproximação do Fiat Bravo e avançou na rodovia, provocando uma colisão violenta entre os automóveis.

- LEIA MAIS: Idoso morre em grave acidente na PR-444 em Mandaguari

continua após publicidade

A batida ocorreu próximo à empresa SuperBac.

Assista:

TnOnline TV continua após publicidade

A vítima fatal estava no banco de passageiro da Belina. Já o condutor, ficou preso às ferragens e foi encaminhado em estado grave para um hospital da região.

De acordo com informações do Copo de Bombeiros, uma outra pessoa que também estava na Belina, teve apenas ferimentos leves. Os ocupantes do Fiat Bravo não tiveram ferimentos.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Samu e da PM, também atenderam o acidente.

Siga o TNOnline no Google News