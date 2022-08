Câmera flagra acidente que resultou na morte de estudante nesta manhã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que vitimou o rapaz

Um estudante, de 21 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (25), na Avenida Morangueira, em Maringá, norte do Paraná. Uma câmera de segurança registrou a colisão que vitimou Flávio Piter Guilherme Souza Imbuzeiro.

continua após publicidade .

Flávio e um colega, que está internado em estado grave, ocupavam uma motocicleta e estariam voltando de uma instituição de ensino, localizado às margens da PR-317, quando o acidente aconteceu. Ambos eram estudantes do curso de educação física.

Nas imagens do circuito de monitoramento, é possível ver o momento em que o motorista de um caminhão realiza manobras e, assim que o veículo de grande porte entra na via, uma motocicleta o atinge. A moto envolvida na colisão era ocupada por Flávio e o amigo.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e apenas puderam atestar o óbito do piloto da motocicleta. Já o garupa foi entubado no local e, na sequência, encaminhado para o Hospital Bom Samaritano.

continua após publicidade .

As causas do acidente são investigadas pela polícia.

Com informações do Plantão Maringá e GMC Online.



Siga o TNOnline no Google News