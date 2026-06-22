Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
ASSISTA AO VÍDEO

Câmera flagra acidente que matou pedestre de 69 anos na BR-376, em Mandaguaçu; veja

Vítima tentava cruzar a rodovia quando foi atingida e morreu ainda no local nesta segunda-feira (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 18:30:59 Editado em 22.06.2026, 18:30:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Reprodução/Câmera de Segurança


Imagens recém-obtidas mostram o exato momento do atropelamento que resultou na morte de um idoso de 69 anos na tarde desta segunda-feira (22), na rodovia BR-376, no município de Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O vídeo (assista acima) registra o instante em que a vítima foi atingida por uma caminhonete enquanto tentava atravessar a pista em um trecho que não conta com faixa de pedestres. O acidente ocorreu por volta das 14h na altura do quilômetro 155,5. A vítima sofreu ferimentos graves com o impacto e teve o óbito confirmado ainda no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem que fingiu ter leucemia por cinco anos enganou a própria família, diz delegado

Câmera flagra acidente que matou pedestre de 69 anos na BR-376, em Mandaguaçu; veja
AutorVítima foi atingida por uma caminhonete - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete envolvida na ocorrência trafegava no sentido de Maringá em direção a Paranavaí. O condutor do veículo permaneceu no local da colisão e foi submetido ao teste de alcoolemia pelos agentes rodoviários. O exame atestou resultado negativo, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas por parte do motorista.

Câmera flagra acidente que matou pedestre de 69 anos na BR-376, em Mandaguaçu; veja
AutorFoto: Divulgação PRF

Após o isolamento da área para os procedimentos de praxe e a remoção do corpo, a PRF informou que fará o levantamento completo das informações para a elaboração do laudo pericial. O documento técnico, que ajudará a esclarecer a dinâmica do atropelamento, será posteriormente disponibilizado à Polícia Civil e aos demais órgãos competentes para o prosseguimento das investigações legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito atropelamento investigações Polícia Rodoviaria federal rodovia BR-376 Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV