Câmera flagra acidente que matou pedestre de 69 anos na BR-376, em Mandaguaçu; veja





Imagens recém-obtidas mostram o exato momento do atropelamento que resultou na morte de um idoso de 69 anos na tarde desta segunda-feira (22), na rodovia BR-376, no município de Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O vídeo (assista acima) registra o instante em que a vítima foi atingida por uma caminhonete enquanto tentava atravessar a pista em um trecho que não conta com faixa de pedestres. O acidente ocorreu por volta das 14h na altura do quilômetro 155,5. A vítima sofreu ferimentos graves com o impacto e teve o óbito confirmado ainda no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem que fingiu ter leucemia por cinco anos enganou a própria família, diz delegado

Vítima foi atingida por uma caminhonete - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Vítima foi atingida por uma caminhonete - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete envolvida na ocorrência trafegava no sentido de Maringá em direção a Paranavaí. O condutor do veículo permaneceu no local da colisão e foi submetido ao teste de alcoolemia pelos agentes rodoviários. O exame atestou resultado negativo, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas por parte do motorista.

Foto: Divulgação PRF Foto: Divulgação PRF

Após o isolamento da área para os procedimentos de praxe e a remoção do corpo, a PRF informou que fará o levantamento completo das informações para a elaboração do laudo pericial. O documento técnico, que ajudará a esclarecer a dinâmica do atropelamento, será posteriormente disponibilizado à Polícia Civil e aos demais órgãos competentes para o prosseguimento das investigações legais.