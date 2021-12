Da Redação

Câmera flagra acidente que matou mulher no PR; assista

Uma mulher de 48 anos morreu na noite desta quarta-feira (22) após a motocicleta em que ela estava ser atingida por um carro, em Sarandi, no Paraná. O motorista que se envolveu no acidente tinha sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar (PM). O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

O acidente aconteceu na Avenida Ângelo Perini, no Jardim Castelo, por volta das 20h. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por um carro, conduzido por um homem de 71 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a mulher já estava inconsciente. Os socorristas fizeram manobras de reanimação e conseguiram levá-la com vida ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Mas apesar dos esforços, a mulher de 48 anos, identificada como Luzia Gonçalves, não resistiu e morreu.

O condutor da moto também se feriu, mas foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.

De acordo com a PM, o idoso que dirigia o carro tinha visíveis sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele, então, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Sarandi.

O corpo de Luzia Gonçalves foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Assista ao flagrante:

Câmera flagra acidente que matou mulher no PR; assista - Vídeo por: Reprodução

Com informações, GMC Online