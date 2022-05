Câmera flagra acidente que matou motociclista e criança

Da Redação

Um acidente fatal envolvendo uma motocicleta e um automóvel, registrado no último domingo (8), foi flagrado por uma câmera de segurança, em Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná. Um motociclista e uma criança, de 7 anos, que estava no carro com outras três pessoas, morreram.

Nas imagens, é possível notar que o automóvel estava parado na via momentos antes da colisão acontecer. O motorista não percebe a aproximação do motociclista e tenta fazer uma conversão, porém, ao fazer a manobra, a moto atinge a lateral do carro. O impacto da batida foi tão forte que o carro tombou.

Equipes de socorro foram acionadas, mas não puderam fazer nada pelo homem que estava na moto, pois ele morreu no local. Já a criança, identifica como Maria Luiza da Luz, foi encaminhada para o Hospital Regional de Francisco Beltrão. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (9).