Câmera flagra acidente que matou jovem de 22 anos em Maringá

Uma câmera de monitoramento registrou o acidente impressionante que tirou a vida de um jovem de 22 anos, na Avenida Sincler Sambatti, contorno sul de Maringá, na tarde desta quarta-feira, 16. Na imagem é possível ver que o condutor do caminhão realiza uma manobra irregular na via, ao fazer o retorno em faixa continua. Já o condutor da motocicleta seguia sentido a PR-317 e não conseguiu parar e nem desviar do veículo que estava atravessado na pista – assista ao fim da matéria.

A imagem está em posse dos investigadores da Delegacia de Trânsito e Estelionato, que abrirão inquérito para apurar a colisão. Os familiares identificaram o motociclista que perdeu a vida como Thiago Henrique Souza Bernardino, de 22 anos, morador de Maringá e que trabalhava em uma empresa nas proximidades do acidente.

O motorista do caminhão, que tem 38 anos e é morador do estado do Mato Grosso, afirmou aos policiais que esperou alguns veículos passarem, porém, não viu a motocicleta se aproximando. Ele foi submetido ao teste do Etilômetro que não apontou a ingestão de bebida alcoólica. Thiago Henrique teria ido buscar a carteira para almoçar em um pesqueiro. O encontro com os amigos, na hora do almoço era um hábito de todos os meses, segundo familiares.

fonte: Arquivo pessoal Thiago Henrique Souza Bernardino, de 22 anos

