Câmera flagra acidente que deixou quatro feridos em Mandaguari; veja

Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão entre dois automóveis que aconteceu na manhã deste sábado, 13, na PR-444, entre Marialva e Mandaguari. O acidente deixou quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave.

De acordo com informações apuradas no local, dois veículos, um Hyundai HB20 e um Citroën, trafegavam em sentidos contrários na rodovia e bateram de frente. Em seguida, um dos carros capotou.

Nas imagens é possível ver quando um dos veículos invade a pista contrária e, no momento seguinte, acaba colidindo com o carro que seguia no sentido oposto. Assista:

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as quatro pessoas que estavam nos carros ficaram feridas. Um homem, de 28 anos, teve fratura de fêmur e foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá. Outro homem, de 59 anos, também sofreu uma fratura de fêmur e foi levado em estado grave à Santa Casa de Maringá.



Outros dois ocupantes sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Universitário e ao Bom Samaritano.

