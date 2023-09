Câmera flagra acidente que deixou ocupantes de moto gravemente feridos

Um jovem de 18 anos e uma mulher de 40 ficaram gravemente feridos após se envolverem em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (12). A motocicleta que eles ocupavam foi atingida por um veículo em um cruzamento entre a Avenida João Bettega com a Senador Accioly Filho, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o veículo, um Volkswagen Gol, arrastando a moto e, na sequência, atingindo um poste de energia elétrica. (Assista abaixo)

A equipe de reportagem da Banda B conversou com uma testemunha. “Eu estava no ponto de ônibus, o rapaz do Gol veio de frente e a moto veio no sentido contrário, pego no cruzamento e veio arrastando até parar no poste. A moto cruzou na frente dele no sinal vermelho pela Accioly Filho”, afirmou.

O condutor do automóvel teve apenas um ferimento na mão. Já os ocupantes da moto tiveram ferimentos graves.



As duas vítimas foram entubadas ainda no local. Os dois foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador (HT).

Veja o flagrante do acidente:

