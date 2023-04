Câmera flagra acidente que deixou motorista ferido, em Maringá

Da Redação

O fato foi registrado na manhã desta terça-feira

Um homem, de idade não divulgada, ficou ferido após ser vítima de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (25), em Maringá, norte do Paraná. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. (Assista abaixo)

Como é possível ver nas imagens, uma caminhonete tenta cruzar a Avenida Laguna, na Zona 3 da Cidade Canção. O condutor do veículo aguarda a passagem de outros carros para, então, cruzar a avenida.

Ele acelerou e, repentinamente, parou no meio da via pública. Ao realizar essa ação, um motorista que transitava pela avenida em um Volkswagen Gol tentou desviar da caminhonete, saiu da rua e colidiu contra uma árvore no canteiro central. O carro capotou na sequência.

Assista:

A pessoa que conduzia o veículo que parou no meio da pista permaneceu no local.



O condutor do Gol, por sua vez, sofreu ferimentos moderados. De acordo com as informações apuradas pelo GMC Online, a vítima sofreu uma fratura na clavícula.

Com informações do GMC Online.

