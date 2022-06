Câmera flagra acidente que deixou motorista de BMW morto; veja

Da Redação

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustíveis flagrou o momento do acidente

Na madrugada deste sábado (11), um motorista morreu em um acidente no Jardim das Américas, em Curitiba, no Paraná. A vítima seguia de BMW pela BR-277, quando perdeu o controle do automóvel e bateu contra um caminhão.

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustíveis flagrou o momento. Nas imagens, é possível ver que o veículo invade o estabelecimento, colide em algumas placas e depois contra a traseira de uma carreta estacionada, parando apenas perto das bombas do posto. A BMW ficou destruída.

Após o acidente, o Siate dos Bombeiros foi ao local, porém, o motorista, de aproximadamente 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.