Câmera flagra acidente envolvendo viatura da PM em cruzamento, no PR

O acidente foi registrado no último sábado (14)

Um acidente de trânsito, envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) e uma van, foi registrado no início da noite do último sábado (14). A colisão ocorreu em um cruzamento entre a Rua Aleixo Garcia e a Rua Otto Ewy, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Uma câmera de segurança registrou a batida entre os veículos. Através das imagens, é possível perceber o momento em que a van fura a preferencial e colide contra a viatura. (Assista abaixo)

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para socorrer as vítimas, que têm 46 e 26 anos. Ambos os motoristas ficaram feridos.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o agente de segurança que sofreu o acidente será submetido a algumas cirurgias, pois ele fraturou a tíbia e o cotovelo.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

