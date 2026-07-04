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Câmera flagra acidente em que carro perde o motor após atingir árvore no PR

Motorista perdeu o controle do automóvel após passar por um quebra-molas em Cascavel, no oeste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 16:39:43 Editado em 04.07.2026, 16:39:36
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Um grave acidente na madrugada deste sábado (4), no bairro Santa Cruz, em Cascavel, no oeste do Paraná, deixou o motor de um Chevrolet Onix completamente arrancado após o veículo atingir uma árvore e o muro de uma residência. O condutor perdeu o controle da direção logo após passar por um quebra-molas na Rua Xavantes, próximo ao cruzamento com a Rua Bororos, enquanto seguia em direção à Avenida Brasil.

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-LEIA MAIS: Motorista morre após colisão frontal contra caminhão na PR-424

Uma câmera de segurança registrou a violência do impacto e o momento em que o carro capota na via pública. A força da colisão foi tamanha que o bloco do motor foi arremessado a metros de distância, sendo filmado por moradores ainda soltando fumaça no asfalto. Nas mesmas imagens, é possível observar um homem tentando sair do interior do automóvel, que ficou completamente destruído.

Após a batida, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a sinalização e garantir a segurança do trecho, evitando novos incidentes. O registro oficial e a gestão do trânsito no local ficaram sob a responsabilidade dos agentes da autarquia municipal Transitar, com o apoio de equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

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Câmera flagra acidente em que carro perde o motor após atingir árvore no PR
AutorAcidente ocorreu na madrugada deste sábado - Foto: Imagens de monitoramento
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