Câmera filma momento que cobertura de posto desaba durante temporal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estrutura caiu durante temporal em Ibiporã

Na tarde desta terça-feira (9), a cobertura de um posto de combustíveis desabou durante um temporal registrado em Ibiporã, no norte do Paraná. A queda da estrutura do estabelecimento, localizado na Rua André Sert, na área central da cidade, aconteceu perto das 16h. Ninguém se feriu.

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança flagrou o momento da queda. Dois carros estavam no interior do posto, mas nenhum deles foi atingido. Um deles, inclusive, estava saindo na hora do desabamento. Veja o vídeo abaixo.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra momento em que frentista é morto em Califórnia

continua após publicidade .

Parte da pista do posto, onde ficam as bombas de abastecimento, acabou sendo danificada. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), "em uma análise preliminar, a tempestade que se deslocou pelo município pode ter ocasionado rajadas de vento em torno de 70 km/h".

A Copel informou que a chuva deixou 5 mil domicílios sem luz em Ibiporã. Conforme a Copel, "o restabelecimento é gradual e o tempo depende muito do tipo de estrago ocorrido em cada ponto".

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News