Câmera filma momento que atirador invade lanchonete e mata dois; veja

Uma câmera de monitoramento de uma lanchonete registrou o momento em que um atirador invade o local e atira diversas vezes contra várias pessoas, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. Duas pessoas morreram no atentado registrado na noite de sábado (25) mas o vídeo começou a circular neste domingo (26).

Nas imagens é possível ver o desespero dos clientes da lanchonete que fogem pelos fundos do estabelecimento. O atirador segue atrás e atira ao menos nove vezes, sendo que três disparos são feitos a esmo, no escuro. Também é possível ouvir os gritos de uma pessoa que foi atingida na barriga.

O CRIME

Os assassinatos aconteceram na Rua Bela Vista, no Bairro Lar Paraná onde haviam várias pessoas no momento do crime. Segundo informações de testemunhas, o autor dos homicídios chegou em uma moto e portanto uma pistola atirou contra Sérgio William Machado, de 33 anos, que seria o alvo, e Lucas Henrique Oliveira Silva, de 22 anos, que teria sido atingido por uma bala perdida. Ambos baleados na região do tórax.



Lucas morreu na hora já Sérgio chegou a ser atendido pelos socorristas, mas veio a óbito. Diversas cápsulas deflagradas de pistola calibre 9 milímetros foram apreendidas no local do crime e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Assista o vídeo disponibilizado pelo Corujão Notícias.

