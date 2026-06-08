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IMAGENS FORTES

Câmera em capacete registra rastro de acidente que matou jovem de 21 anos

Gravação flagrou o momento logo após o impacto violento em curva da BR-476; bombeiros alertam para a alta periculosidade do trecho nos fins de semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 14:46:04 Editado em 08.06.2026, 14:45:57
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O desespero de um motociclista que filmou o cenário logo após um acidente fatal chocou as redes sociais neste domingo (07), na Estrada da Ribeira (BR-476), em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

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📰 LEIA MAIS: Paraná registra 112 acidentes e cinco mortes durante feriado prolongado de Corpus Christi

Imagens fortes gravadas por uma câmera acoplada ao capacete da testemunha mostram o momento em que ela reduz a velocidade e entra em estado de choque ao se deparar com o corpo do motoboy Vitor Henrique de Oliveira Sanches, de 21 anos, estendido na pista ao lado de sua moto destruída.

Câmera em capacete registra rastro de acidente que matou jovem de 21 anos
AutorAcidente fatal chocou as redes sociais neste domingo (07) - Foto: Reprodução/Banda B

O jovem, que pilotava uma Kawasaki de alta cilindrada, morreu na hora após colidir frontalmente com uma caminhonete no quilômetro 98 da rodovia. De acordo com o relato da motorista do veículo envolvido, o rapaz teria perdido o controle da direção em uma curva, invadido a pista contrária e batido de frente. O impacto foi tão violento que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada das equipes de socorro médico.

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O vídeo com as reações de pânico do colega que vinha logo atrás foi obtido pela Banda B, parceira do TNOnline, e expõe o nervosismo imediato de quem presenciou o rastro da tragédia. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, que precisaram interditar parcialmente o fluxo no sentido Bocaiúva do Sul–Colombo para a perícia e a remoção do corpo.

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acidente fatal Bocaiúva do Sul BR-476 Curitiba motociclista paraná segurança transito
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