Câmera em capacete registra rastro de acidente que matou jovem de 21 anos





O desespero de um motociclista que filmou o cenário logo após um acidente fatal chocou as redes sociais neste domingo (07), na Estrada da Ribeira (BR-476), em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Imagens fortes gravadas por uma câmera acoplada ao capacete da testemunha mostram o momento em que ela reduz a velocidade e entra em estado de choque ao se deparar com o corpo do motoboy Vitor Henrique de Oliveira Sanches, de 21 anos, estendido na pista ao lado de sua moto destruída.

Acidente fatal chocou as redes sociais neste domingo (07) - Foto: Reprodução/Banda B Acidente fatal chocou as redes sociais neste domingo (07) - Foto: Reprodução/Banda B

O jovem, que pilotava uma Kawasaki de alta cilindrada, morreu na hora após colidir frontalmente com uma caminhonete no quilômetro 98 da rodovia. De acordo com o relato da motorista do veículo envolvido, o rapaz teria perdido o controle da direção em uma curva, invadido a pista contrária e batido de frente. O impacto foi tão violento que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada das equipes de socorro médico.

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O vídeo com as reações de pânico do colega que vinha logo atrás foi obtido pela Banda B, parceira do TNOnline, e expõe o nervosismo imediato de quem presenciou o rastro da tragédia. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, que precisaram interditar parcialmente o fluxo no sentido Bocaiúva do Sul–Colombo para a perícia e a remoção do corpo.