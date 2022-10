Câmera de segurança registra grave acidente no PR; assista

Da Redação

Conforme as imagens, é possível perceber que o impacto foi extremamente forte

No final da manhã desta sexta-feira (21), uma colisão grave foi registrada no município de Pitanga, no Paraná. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois carros colidem e um ciclista acaba sendo atingido. Assista no final da matéria.

Um carro vermelho e outro de cor escura colidiram, por volta das 11h30, no cruzamento das ruas João Pessoa e Venâncio Aires. Conforme as imagens, é possível perceber que o impacto foi extremamente forte, fazendo com que um dos automóveis derrapasse e acabasse atingindo um ciclista que transitava pela rua.

A ambulância da Prefeitura Municipal de Pitanga esteve no local para atender a ocorrência. As vítimas receberam os socorros médicos e foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo. O Corpo de Bombeiros do município, no momento do acidente, atendia uma outra ocorrência, no entanto enviou um socorrista, que estava de folga, para auxiliar no atendimento.

O ciclista teve ferimentos e foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas.

Assista ao registro: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações Canal Hp.



