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Câmera de segurança registra batida frontal entre caminhões que deixou quatro mortos em Londrina

Acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (15) após carreta perder o controle em uma curva e invadir a contramão

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 15:36:23 Editado em 16.05.2026, 15:36:17
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Uma câmera de segurança registrou o momento exato de uma colisão frontal entre dois caminhões que resultou na morte de quatro pessoas e deixou um ferido no distrito da Warta, em Londrina. O grave acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (15).

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📰 LEIA MAIS: Sobe para quatro o número de mortos em colisão frontal de caminhões em Londrina

De acordo com as informações preliminares, a batida ocorreu no momento em que uma das carretas perdeu o controle ao entrar em uma curva da rodovia. Totalmente desgovernado, o veículo pesado invadiu a pista contrária e atingiu de forma violenta o caminhão que seguia no sentido oposto.

O impacto da colisão causou a morte de três pessoas ainda no local do acidente. Uma quarta vítima chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado neste sábado (16).

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Câmera de segurança registra batida frontal entre caminhões que deixou quatro mortos em Londrina
AutorO acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: TNOnline

Outra pessoa envolvida sobreviveu com ferimentos leves. Com a confirmação da quarta morte, os corpos de todas as vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina, onde permanecem passando por exames periciais obrigatórios antes da liberação oficial aos familiares para os atos fúnebres.

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acidente caminhões Londrina Segurança no Trânsito
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