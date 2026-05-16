Câmera de segurança registra batida frontal entre caminhões que deixou quatro mortos em Londrina







Uma câmera de segurança registrou o momento exato de uma colisão frontal entre dois caminhões que resultou na morte de quatro pessoas e deixou um ferido no distrito da Warta, em Londrina. O grave acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (15).

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De acordo com as informações preliminares, a batida ocorreu no momento em que uma das carretas perdeu o controle ao entrar em uma curva da rodovia. Totalmente desgovernado, o veículo pesado invadiu a pista contrária e atingiu de forma violenta o caminhão que seguia no sentido oposto.

O impacto da colisão causou a morte de três pessoas ainda no local do acidente. Uma quarta vítima chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado neste sábado (16).

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O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: TNOnline O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: TNOnline

Outra pessoa envolvida sobreviveu com ferimentos leves. Com a confirmação da quarta morte, os corpos de todas as vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina, onde permanecem passando por exames periciais obrigatórios antes da liberação oficial aos familiares para os atos fúnebres.