Câmera de segurança mostra agressor arrastando vítima de estupro; veja

A vítima seguia caminhando por uma rua, quando foi surpreendida por um indivíduo

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que uma mulher de 28 anos foi vítima de estupro no Paraná. A agressão foi registrada na madrugada deste sábado (6), em Cascavel, no oeste do Paraná.

A vítima seguia caminhando por uma rua, quando foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta. Segundo o relato da vítima, ela teria sido arrastada para um local escuro, onde foi abusada. Após as agressões, o homem subiu na motocicleta e empreendeu fuga.

Veja, a seguir, imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento em que o agressor arrasta a vítima do estupro para um beco, na cidade de Cascavel, Paraná.

Durante diligências, os agentes avistaram o indivíduo e fizeram acompanhamento. O suspeito teria conseguido fugir a pé, porém, horas depois o indivíduo se entregou na 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.

Equipes da Guarda Municipal foram até a delegacia para a realização do boletim de ocorrência, a motocicleta e a mochila do suspeito já haviam sido apreendidas.

O homem de 35 anos confessou o ato e agora está à disposição das autoridades para dar andamento aos procedimentos cabíveis.

Com informações da CGN.

