Câmera de segurança flagra suposto assediador sendo morto a paulada

O homem estaria assediando mulheres dentro de um supermercado

Na tarde deste domingo (11) na Rua João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem acusado de assediar mulheres foi morto com uma paulada na cabeça.

Segundo informações de populares, o homem estaria assediando mulheres dentro de um supermercado na região.

O suposto assediador vestia boné preto e regata azul. Segundo os populares, ele chegou até o mercado alterado e incomodava os clientes do estabelecimento.

“O homem também teria mexido com a namorada de um rapaz que não gostou”, contou a Banda B uma testemunha que não quis se identificar.

Outra testemunha disse que funcionários do mercado pediram diversas vezes para que o homem se retirasse do estabelecimento. No entanto, a ordem não foi obedecida.

Ao sair do mercado, o suspeito foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. A dupla corre em direção ao homem, bate na vítima com um pedaço de madeira. Com uma paulada, ele caiu morto.

A equipe de reportagem da Banda B teve acesso às imagens de uma câmera de segurança que flagrou toda a ação. Veja:

